Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kjetil Knutsen'den maç sonu RAMS Park itirafı: 'İşe yaramadı başım ağrıyor'

Kjetil Knutsen'den maç sonu RAMS Park itirafı: 'İşe yaramadı başım ağrıyor'

22:5822/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Yüksel desibel karşısında zor anlar yaşayan Knutsen, maç sonu çarpıcı bir itirafta bulundu.

 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını söyledi.

Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı futbolcuları çok iyi tanıdıklarını aktaran Knutsen, "Bugün takımımızda bazı bireysel hatalar yapıldı. Böyle bir seviyede bireysel hatalar yapınca böyle bir sonuç oluyor. Üç golü onlara armağan ettik. Hatta 3'ten fazla gol atabilirlerdi. Böyle bir seviyede performansımız yeterli gelmedi. Maça taktiksel olarak iyi hazırlanmıştık. Fazla sayıda bireysel hatalar yaptığımız için böyle bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.

RAMS Park'taki yüksek ses nedeniyle kullandığı kulak tıkaçlarının işe yaramadığını aktaran Knutsen, "İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum. Atmosfer harikaydı." ifadelerini kullandı.

Kjetil Knutsen, hem Galatasaray takımından hem de stattaki atmosferden etkilendiklerini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Statlar tamamen dolu olacaktır. Bunu beklememiz gerek. Şampiyonlar Ligi'nde seviye çok yüksek. Bugün takım olarak iyi oynayamadık. Galatasaray iyi baskı yaptı, iyi fırsatlar yakaladı. Sonuca, elimizdeki toplama baktığımızda yeterli gelmedi. Her zaman olduğu gibi bu maçtan da öğrenecek çok şeyimiz var." şeklinde görüş belirtti.

#Bodo/Glimt
#Kjetil Knutsen
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları