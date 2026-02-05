Yeni Şafak
Kocaelispor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:455/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 18.00’de başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak. Kocaelispor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.


Kocaelispor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.


İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf 3-1 ile Beşiktaş oldu.


BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?


Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.


Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.


Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.


1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.


Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.


Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.


BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic



