Kritik maç öncesi tehdit gibi sözler! Rakip teknik direktörden Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e olay cevap

Kritik maç öncesi tehdit gibi sözler! Rakip teknik direktörden Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e olay cevap

8/11/2025, Cumartesi
Galatasaray’ın formda golcüsü Victor Osimhen’in 2026 Dünya Kupası hedefiyle ilgili yaptığı iddialı açıklamalar, play-off yarı finalindeki rakipleri Gabon’un teknik direktörü Thierry Mouyuma’dan sert bir karşılık buldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Gabon ile karşılaşacakları maç öncesi yaptığı açıklamada Nijerya'yı Dünya Kupası'na götürmek için her şeyi yapacağını söylemişti.


Victor Osimhen'in bu açıklamasına Gabon Teknik Direktörü Thierry Mouyuma'dan flaş bir cevap geldi. Osimhen'in sözleri hatırlatılan Mouyuma, "Bence Pierre-Emerick Aubameyang bu soruyu zaten cevapladı ve Gambia karşısında dört gol atarak bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.


2024 yılındaki Afrika Uluslar Kupası finalini hatırlatan Mouyuma, "Son Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı Nijerya'ya getirmek için her şeyi yapacağını söyledi ama maalesef Fildişi Sahili kazandı." şeklinde konuştu.


Mouyuma, Osimhen'le ilgili yaptığı açıklamaları, "Bunlar herkesin inançsızca kullandığı motivasyon sözleri. Bu sadece onun fikri." diyerek tamamladı.


2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalindeki Nijerya-Gabon maçı 13 Kasım Perşembe akşamı TSİ 19:00'da oynanacak. Kazanan takım, aynı akşam TSİ 22:00'deki Kamerun-Demokratik Kongo maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.


Finali kazanan takım 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

