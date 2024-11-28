Krunic Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu: Maçın adamı seçildi!

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon istenilen performansı gösteremeyen Rade Krunic, yaz döneminde Kızılyıldız’a transfer olmuştu. Dün akşam Kızılyıldız’ın Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 5-1 yendiği maçta 1 gol 1 asist kaydeden Krunic maça damga vurdu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve beklentilerin altında kaldığı için yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.
Sezon başında Fenerbahçe'den bonservis bedeli olmadan Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ın Stuttgart'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede sahada olan Krunic, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Krunic ortaya koyduğu performansla 8.5 reyting alarak karşılaşmanın sonunda "Maçın Oyuncusu" ödülünün de sahibi oldu.
Sırp basını da övgüyle bahsettiği 31 yaşındaki futbolcuyu manşetlerine taşıdı.