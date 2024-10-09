Kylian Mbappe’nin takım arkadaşından şok sözler: ‘Onun hayatı yok’

Yaz transfer sezonunda PSG’den Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappe, bu sezon 11 maçta attığı 7 gole rağmen birçok eleştirinin odağı oldu. Fransa milli takım kadrosundan da çıkarılan yıldız futbolcunun takım arkadaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Kylian Mbappe uzun zamandır beklenen Paris Saint-Germain'den Madrid'e transferinin nihayet yaz aylarında gerçekleşmesinden bu yana, 11 maçta attığı yedi gole rağmen birçok eleştirinin odağı oldu.
Bu ay Fransa kadrosundan çıkarılmasının ardından kendi ülkesinde de eleştirilere maruz kaldı.
Teknik direktör Didier Deschamps, Mbappe'nin yokluğunun hafif bir sakatlıktan kaynaklandığını açıklasa da, forvet oyuncusu bu durum milli aradan önce formuna kavuştuğu için İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacakları Uluslar Ligi maçları öncesinde tartımalara neden oldu.
Liverpool'un yıldızı Konate, Mbappe'yi savunarak bu ilginin 25 yaşındaki oyuncuya zarar verdiğini iddia etti.
Konate bir basın toplantısında şunları söyledi:
"Bazen kendimi onun yerine koyuyorum ve eğer etrafımda bu kadar abartı olsaydı, dayanabilir miydim bilmiyorum. O bunu başardı ve başarmaya da devam ediyor.
Hayatında psikolojik bir çöküş yaşıyor olabilir, hiçbir fikrim yok ama bunu onunla tartışmak isterim. Ama kendinizi onun yerine koymalısınız.
Her şey onun etrafında dönüyor ve onun hayatı kalmıyor! Onun hayatı yok! Ve bu onun için zor olmalı.
Lille'de neden yuhalandığını anlamıyorum. Liverpool formasıyla Toulouse'a karşı oynadığımda beni olağanüstü bir şekilde karşıladılar.
Liverpoollu oyuncular gerçekten de kariyerimde Toulouse ile oynadığımı düşünmüşlerdi. Sanırım bunu aştı ama ülkesinde bunu yaşamak kolay olmasa gerek, yine de garip"