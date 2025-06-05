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Leipzig’den flaş hamle: Galatasaray’ın gözdesini istiyor!

Leipzig’den flaş hamle: Galatasaray’ın gözdesini istiyor!

13:415/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Alman kulübü Leipzig, Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden birine talip oldu. Adı İngiliz kulüpleriyle anılan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminde West Ham United, geçen sezonun başında ise Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı.


Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in satmayı düşünmediklerini ifade ettiği Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor.


Son olarak milli futbolcuya Leipzig'in talip olduğu iddia edildi. Alman ekibinin Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi.


Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koymak istiyor.


Galatasaray, bu sezon attığı 14 golle şampiyonluğun mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı kenar forvet arayışlarına hız verdi.


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