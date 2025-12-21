Yeni Şafak
Lig maçında şok eylem: 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle bakın ne yaptılar

11:5021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında oynanan Boluspor - Pendikspor maçında kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları yönetimi protesto etti. Maç başladığında herkes 1 dakikalığına şaşkınlığa uğradı. İşte detaylar.

Ev sahibi Boluspor'un futbolcuları, kendileri ve kulüp personelinin yaklaşık 3 aydır maaş alamaması nedeniyle maçın başlama düdüğünden sonra yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti.


Maçın başlangıç düdüğü çaldıktan hemen sonra Bolusporlu oyuncular, orta sahadaki topu rakip takıma bırakarak hiçbir harekette bulunmadı.


Pendiksporlu futbolcular da meslektaşlarına saygı göstererek yaklaşık 1 dakika boyunca topa dokunmadan bekledi ve kendi aralarında paslaşarak rakip kaleye ilerlemedi. Tribünlerden de destek gören bu protesto, kısa sürede sona erdi ve maç normal seyrinde devam etti.


Sahada yaşanan bu dikkat çekici eylemin ardından mücadelede gülen taraf konuk ekip Pendikspor oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta, ikinci yarıda Bekir Karadeniz (57') ve Wilks (72') ile 2-0 öne geçen Pendikspor, Boluspor'un Doğan Can Davas ile bulduğu 90. dakika golüne rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Boluspor'lu futbolcular yönetimi böyle protesto etti

#1. Lig
#Boluspor
#Pendikspor
