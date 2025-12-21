Lig maçında şok eylem: 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle bakın ne yaptılar

Pendiksporlu futbolcular da meslektaşlarına saygı göstererek yaklaşık 1 dakika boyunca topa dokunmadan bekledi ve kendi aralarında paslaşarak rakip kaleye ilerlemedi. Tribünlerden de destek gören bu protesto, kısa sürede sona erdi ve maç normal seyrinde devam etti.



