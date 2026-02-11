Lig maçlarında berabere kalmak kaldırıldı: Artık eşitlik olmayacak

Dünya futbol tarihinde 28 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. O ülkenin artık lig maçlarında berabere kalma diye bir durum olmayacak. İşte detaylar…
Japonya Ligi’nde maçlarda berabere kalmak kaldırıldı. Artık maçlar berabere bitmeyecek.
28 yıl sonra ilk defa penaltı atışları kuralı geldi.
‘Yüzüncü Yıl Planlama Ligi’ olarak adlandırılan bu özel turnuvada, maçların berabere bitmesi istenmiyor. Uzatma süresi de oynanmayacak.
Berabere bitmesi durumunda ise kazananı penaltılar belirleyecek.
Maçı direkt kazanan takım 3 puan alıyor, kaybeden puan alamıyor. Berabere bitip penaltılara gittiğinde kazanana 2, kaybedene 1 puan veriliyor.
Bu sistemin hem daha eğlenceli olacağı hem de Japonya’nın katıldığı son Dünya Kupaları’nda penaltı atışlarında elenmiş olması ifade ediliyor.
Yani bir nevi, lig maçlarında penaltılara hazırlık yapılıyor.