Lugano - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Cher Ndour Lugano maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı…

İsviçre takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Beşiktaş'ın (1G 1B), temsilcilerini 3+ kez ziyaret edip mağlubiyet almadığı sadece üç ülke bulunuyor: Arnavutluk (3G), Bulgaristan (1G 2B) & İsrail (2G 1B).



