Lugano - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler || Cher Ndour Lugano maçında oynayacak mı, ilk 11’de kimler var? UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı…

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un bu maçta yeni transfer cher Ndour’a ilerleyen dakikalarda şans vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar dün İsviçre'ye geçerken kafilede Vincent Aboubakar, Baktiyor Zainutdinov ve Jackson Muleka yer almadı. Lugano - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Avrupa Ligi Play-Off turunda bu akşam deplasmanda Lugano ile karşılaşacak.
Stockhorn Arena’da oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.30’da başlayacak.
Bugüne kadar Lugano ile tek eşleşmesine geçen sezon Konferans Ligi gruplarında çıkan Beşiktaş, sahasında 3-2 kaybettiği (Şenol Güneş) rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti (Rıza Çalımbay).
Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı dört maçın tamamında 2+ gol yiyen Lugano, bu karşılaşmalardaki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı (1M vs Beşiktaş & 2M vs Fenerbahçe).
İsviçre takımlarına konuk olduğu iki Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Beşiktaş'ın (1G 1B), temsilcilerini 3+ kez ziyaret edip mağlubiyet almadığı sadece üç ülke bulunuyor: Arnavutluk (3G), Bulgaristan (1G 2B) & İsrail (2G 1B).
Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında çıktığı son yedi eşleşmenin birinde yoluna devam edebilen Lugano, sadece bu sezon Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Partizan'ı geçebildi.
Avrupa kupalarında çıktığı son altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden Beşiktaş, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Eylül 2004-Ağustos 2008). Siyah-beyazlı ekibin bu eşleşmelerde eleyemediği son rakibi, 2017/18 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştığı Bayern Münih.
Çıktığı son iki Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lugano (2-2 & 1-0 vs Partizan), daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 1995 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (2G 2B).
Avrupa kupaları tarihinde en az 50 ön eleme maçına çıkan 104 takım arasında Beşiktaş'tan (%66; 33/50) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip tek ekip PSV (%67; 36/54). Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılırsa Hollanda ekibinin yüzdesini eşitleyecek.
Bu sezon Lugano formasıyla çıktığı yedi resmi maçta bir gol atan Ignacio Aliseda, şimdiden 2023/24'ün tamamındaki sayısını geride bırakmak istiyor. Arjantinli oyuncunun geçen sezonki tek golü Ekim 2023'te Beşiktaş deplasmanında gelmişti.
Beşiktaş kariyerindeki üç maçta çektiği altı şutun dördünde isabet bulan Ciro Immobile, çerçeveye gönderdiği dört şutta da fileleri havalandırdı (2 vs Galatasaray & 2 vs Antalyaspor).
Giovanni van Bronckhorst, Avrupa'ya döndüğü 2021/22'den bu yana Avrupa kupalarında çıktığı altı çift ayaklı eleme turunun tamamında yoluna devam eden taraf oldu.
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
LUGANO
1 Amir Saipi
5 Albian Hajdari
6 Antonios Papadopoulos
23 Milton Valenzuela
46 Mattia Zanotti
8 Anto Grgic
20 Ousmane Doumbia
25 Uran Bislimi
31 Ignacio Aliseda
11 Renato Steffen
27 Daniel Correia
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
2 Jonas Svensson
3 Gabriel Paulista
6 Omar Colley
53 Emirhan Topçu
7 Milot Rashica
28 Al-Musrati
83 Gedson Fernandes
9 Semih Kılıçsoy
17 Ciro Immobile
27 Rafa Silva