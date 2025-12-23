Yeni Şafak
Lyon’dan yüzyılın transfer çalımı: Real Madrid’in yıldızı ‘şaka gibi’ bir rakama kiralandı!

23/12/2025
Transfer dünyası bugün Fransız ekibi Olympique Lyon’dan gelen haberle sarsıldı. Lyon, Real Madrid’in üzerine titrediği, futbol dünyasının "gelecekteki 1 numarası" olarak gösterilen Brezilyalı genç forveti sezon sonuna kadar kiraladı. Ödenen rakam ise gündem oldu.

Futbol dünyası Olympique Lyon'un attığı transfer adımıyla adeta şok oldu!


Fransız devi, Real Madrid'in "gelecekteki 1 numarası" olarak görülen 19 yaşındaki Brezilyalı süper yetenek Endrick'i sezon sonuna kadar kiraladı. Üstelik ödenen rakam ise tam bir 1 milyon Euro.


L'Equipe'in haberine göre, anlaşma Pazartesi günü resmen tamamlandı. Bu, "prêt sec" yani dry loan (satın alma opsiyonu olmadan) bir kiralama. Lyon, Endrick'in maaşının yarısını karşılayacak ve oyuncu Haziran 2026'da Real Madrid'e geri dönecek. Satın alma opsiyonu bulunmuyor, çünkü İspanyol devi genç yıldızına uzun vadeli güveniyor.


Endrick, bu sezon Real Madrid'de Xabi Alonso'nun gözüne girememiş ve çok sınırlı süre almıştı. 

Brezilyalı forvet, düzenli oynayarak 2026 Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı'nda yer kapma peşinde. Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca'nın sisteminde tituler santrfor olması bekleniyor. Hatta efsanevi 9 numaralı formayı giyecek – daha önce Sonny Anderson gibi Brezilyalı yıldızların sırtında parlayan numara!


Lyon şu anda Ligue 1'de üst sıralarda ve Avrupa Ligi'nde de iddialı. Real Madrid cephesinde ise bu kiralama, Endrick'in gelişimi için "kazan-kazan" olarak görülüyor.


