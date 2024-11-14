Maaşı 4'e katlanacak! İsmail Yüksek'e zam yolda

Fenerbahçe, genç futbolcusu İsmail Yüksek ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesini uzatacağı genç yıldıza, ciddi bir zam yapacak.

1 /6 Fenerbahçe'de 250 bin lira kazanırken aldığı zam sonrası maaşı 4 milyon lira seviyesine çıkarılan İsmail Yüksek, bir kez daha yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

2 /6 25 yaşındaki orta sahanın düşük ücret aldığını düşünen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'e zam yapacak.

3 /6 Sözleşmesi 2027'de bitecek olan İsmail Yüksek'in kontrat süresi uzatılacak ve maaşının yaklaşık 4 katı kadar zam alacak.

4 /6 Bu sezon 15 maçta forma giyen İsmail Yüksek'in maaşını Fenerbahçe, Sabah'ta yer alan habere göre 15 milyon lira seviyesinin üzerine çıkaracak.

5 /6 İsmail Yüksek forma giydiği 15 maçta 963 dakika süre aldı.