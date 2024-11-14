Maaşı 4'e katlanacak! İsmail Yüksek'e zam yolda

Fenerbahçe, genç futbolcusu İsmail Yüksek ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesini uzatacağı genç yıldıza, ciddi bir zam yapacak.
Fenerbahçe'de 250 bin lira kazanırken aldığı zam sonrası maaşı 4 milyon lira seviyesine çıkarılan İsmail Yüksek, bir kez daha yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
25 yaşındaki orta sahanın düşük ücret aldığını düşünen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek'e zam yapacak.
Sözleşmesi 2027'de bitecek olan İsmail Yüksek'in kontrat süresi uzatılacak ve maaşının yaklaşık 4 katı kadar zam alacak.
Bu sezon 15 maçta forma giyen İsmail Yüksek'in maaşını Fenerbahçe, Sabah'ta yer alan habere göre 15 milyon lira seviyesinin üzerine çıkaracak.
İsmail Yüksek forma giydiği 15 maçta 963 dakika süre aldı.
25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.