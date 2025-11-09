Yeni Şafak
Maça Merih Demiral - Houssem Aouar gerginliği damga vurdu

Maça Merih Demiral - Houssem Aouar gerginliği damga vurdu

Kariyerini Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, Al-Ittihad ile oynadıkları maçta rakibi Houssem Aouar ile tartışma yaşadı. Bu anlar sosyal medyada da ses getirdi.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ahli, deplasmanda Al-İttihad'ı tek golle geçti. Mahrez'in galibiyeti getirdiği maçta milli futbolcu ile Aouar arasında tansiyon yükseldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Al-Ittihad'ın Houssem Aouar ile gerçekleştirdiği atak sonrası Merih Demiral ile Aouar arasında tansiyon yükseldi. Merih'in eliyle ensesine vurduğu Aouar, daha sonra aynı hareketi kendisi yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı.

Aouar'ın kendisine müdahalesine sinirlenen Merih tepki gösterdi ve Aouar'ın elini itti. Ardından da Aouar, Merih Demiral'ı göğsünden ittirdi.

Karşılaşmanın hakemi olay yerine hızla gelirken diğer futbolcular da olayın büyümemesi için Merih Demiral ve Aouar'ı sakinleştirdi.

