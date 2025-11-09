Maça Merih Demiral - Houssem Aouar gerginliği damga vurdu

Karşılaşmanın 30. dakikasında Al-Ittihad'ın Houssem Aouar ile gerçekleştirdiği atak sonrası Merih Demiral ile Aouar arasında tansiyon yükseldi. Merih'in eliyle ensesine vurduğu Aouar, daha sonra aynı hareketi kendisi yapmak isteyince ortalık bir anda karıştı.