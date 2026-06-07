Mahmut Uslu sandık alanından bombayı patlattı: ‘Oyunu bize atacağını söyledi’

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı'nın bir süre önce diğer aday Hakan Safi'yi desteklediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Uslu, "15-20 gün evveldi. Bir hafta önce beni aradı. Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." ifadelerini kullandı.



