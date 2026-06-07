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Mahmut Uslu sandık alanından bombayı patlattı: ‘Oyunu bize atacağını söyledi’

Mahmut Uslu sandık alanından bombayı patlattı: ‘Oyunu bize atacağını söyledi’

16:057/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını belirleyecek olan tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemleri Kadıköy’de tüm hızıyla sürerken, sandık alanından kulisleri altüst edecek çok konuşulacak bir son dakika açıklaması geldi. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan kulübün sembol isimlerinden Mahmut Uslu, ezeli rakiplerine oy vereceği düşünülen efsane yöneticinin saf değiştirdiğini iddia etti.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın kendilerini desteklediğini söyledi.

Uslu, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.


Genel kurula çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Mahmut Uslu, "Şampiyon olacağız. En önemli şey, hep beraber olacağız." dedi.


Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı'nın bir süre önce diğer aday Hakan Safi'yi desteklediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Uslu, "15-20 gün evveldi. Bir hafta önce beni aradı. Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." ifadelerini kullandı.


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