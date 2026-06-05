Mahmut Uslu’dan seçim öncesi bomba transfer açıklaması

Üç günde teknik direktör seçimi olmaz, 10 gün sürer! Oğuz Çetin iyi bir ekip kurdu, bizden de yönetimden yardım edenler olacak. Futbol aklı gibi...

Oyuncular seçiliyor. Antrenör takımı değil, Aziz Yıldırım'ın takımı gibi olacak! Antrenörü getireceğiz ve çalışacak!"



