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Mahmut Uslu’dan seçim öncesi bomba transfer açıklaması

Mahmut Uslu’dan seçim öncesi bomba transfer açıklaması

08:215/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Aziz Yıldırım'ın listesinden seçime giren Mahmut Uslu, Fenerbahçe gündemine bomba gibi düşen transfer ve teknik direktör açıklamaları yaptı.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Tivibu Spor'a konuştu. 


“İKİ SANTRFOR HAZIR” 

  

"Ne eksiğimiz olduğu belli. İki tane santrfor lazım bize. İkisiyle de anlaşıldı, getireceğiz. İki santrfor hazır. Sol ayaklı bir stoper gerekiyor. Bir de 23 yaş altında bir oyuncu lazım. Bu oyuncu sol bek ya da sağ bek olabilir. Nelson Semedo ve Mert Müldür var. Mert tam sağ bek gibi değil ama oynattılar. Milli Takım'da da oynuyor işte. 


“MBAPPE'Yİ ALACAK GÜCÜMÜZ VAR” 

  

Real Madrid'de Mbappe problemi var, öyle mi? Bizim yönetim kadromuzun onu alabilecek gücü var. Para deniliyor ya hani. 


FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI 

  

Başkanın söylediğini iletiyorum. Ferdi Kadıoğlu ile temasa geçilmiş. Ancak gelmeyeceğini söylemiş. İngiltere veya yurt dışında başka ülkede daha yukarılara gitmek istediğini söylemiş. Barcelona seviyesinde kulüpler." 


TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI 

  

"Teknik direktör çalışmalarını yaptık. Bir seneliğine geliyoruz, bunun altını çizelim! Jose Mourinho'yu başkan söylerken; Aykut Kocaman o zaman da vardı! Söylese, o zaman söylerdi! Aykut Kocaman'a çok ayıp ediyorlar! İsmail Kartal söyleniyor. Çalıştık ve yönetimin önüne getireceğiz isimleri! 


Üç günde teknik direktör seçimi olmaz, 10 gün sürer! Oğuz Çetin iyi bir ekip kurdu, bizden de yönetimden yardım edenler olacak. Futbol aklı gibi... 

  

Oyuncular seçiliyor. Antrenör takımı değil, Aziz Yıldırım'ın takımı gibi olacak! Antrenörü getireceğiz ve çalışacak!"


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