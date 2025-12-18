Mainz 05 - Samsunspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.