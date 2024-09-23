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Manchester City’den reddedilemeyecek teklif: 100 milyon euro…

Manchester City’den reddedilemeyecek teklif: 100 milyon euro…

17:0223/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Premier Lig son şampiyonu Manchester City, Almanya Bundesliga devine rekor teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City, Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Jamal Musiala'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.


İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre Manchester City, Jamal Musiala için 100 milyon Euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.


İngiltere'de Chelsea ve Southampton altyapısından yetişen Musiala, 2019 Temmuz'da Bayern Münih U17 takımına transfer olmuştu.

2020'de A takıma yükselen ve yükseldiği gibi takımın en önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.



Alman yıldız ile Real Madrid ile diğer Premier League devleri ilgilenirken oyuncunun İngiltere'ye geri dönme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.


Bu sezon şu ana kadar 6 maça çıkan Musiala 3 gol atıp 3 asist yaptı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 130 milyon euro.

#Manchester City
#Jamal Musiala
#Bayern Münih

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