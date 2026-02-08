Marco Asensio geri dönebilir: Geleceğine dair yeni gelişme

Fenerbahçe'yi gol yollarında taşıyan futbolcuların başında gelen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun geleceğine dair yeni bir gelişme yaşanabilir. AS gazetesi, formda grafiğini sürdüren Asensio'nun geri dönmeye yakın olduğunu yazdı.
Sezon başında PSG'den bonservisiyle transfer edilen Marco Asensio, Fenerbahçe'de sergilediği performansla İspanya basınında ses getirmeye başladı.
Sarı-lacivertli takımla oynadığı 27 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandıran Asensio, 7 gol pası vererek takımının gol yollarında Talisca'nın ardından en etkili ismi oldu.
Bu performansıyla yeniden yükselişe geçen 30 yaşındaki yıldızın 2.5 yılın ardından İspanya Milli Takımı'na geri döneceğinden emin olduğu yazıldı.
AS'ta yer alan habere göre; "Marco Asensio, Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi istatistiklerini elde ediyor ve 2,5 yıl sonra milli takıma geri döneceğinden emin."