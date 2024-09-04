Spor

Mats Hummels beklenen imzayı attı: İşte yeni takımı

12:12 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:03 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması giyen ve sözleşmesi sona eren Mats Hummels'in yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki Alman oyuncu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. İşte detaylar...

1/ 6

Sezon sonu Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'in yeni takımı belli oldu.

2/ 6

35 yaşındaki futbolcu uzun süren yaz transfer döneminin son günü İtalya Serie A'nın yolunu tuttu.

3/ 6

Avrupa basınında yer alan haberlere göre; "Mats Hummels Roma ile anlaştı."

4/ 6

Alman savunma oyuncusu Roma ile bir yıllık anlaşma sağladı.

5/ 6

Hummels'in yıllık ücreti 2 milyon euro. Sözleşmesinde 500 bin euro bonus bulunuyor.

6/ 6

Geçtiğimiz sezon toplamda 40 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

#Roma
#Mats Hummels
#Transfer
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Evlilik kredisi şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?