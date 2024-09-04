Mats Hummels beklenen imzayı attı: İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması giyen ve sözleşmesi sona eren Mats Hummels'in yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki Alman oyuncu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. İşte detaylar...

1 / 6 Sezon sonu Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'in yeni takımı belli oldu.

2 / 6 35 yaşındaki futbolcu uzun süren yaz transfer döneminin son günü İtalya Serie A'nın yolunu tuttu.

3 / 6 Avrupa basınında yer alan haberlere göre; "Mats Hummels Roma ile anlaştı."

4 / 6 Alman savunma oyuncusu Roma ile bir yıllık anlaşma sağladı.

5 / 6 Hummels'in yıllık ücreti 2 milyon euro. Sözleşmesinde 500 bin euro bonus bulunuyor.