Maximin’den şok Fenerbahçe paylaşımı: ‘Kendi yalanlarına inandıkları için…’

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda kiralık olarak formasını giyen Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erdikten sonra Fransa'da bir yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Maximin, zorla doping yaptırılmaya çalışıldığını iddia etti. Fenerbahçe ise Maximin'in açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Yıldız oyuncu bu kez Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
28 yaşındaki futbolcu, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak." ifadelerini paylaştı.
31 maçta 4 gol ve 10 asist üreten Fransız sol kanat oyuncusu, Jose Mourinho ile zaman zaman gerginlikler yaşamış ve Napoli’ye transferi evrak sorunları nedeniyle gerçekleşmemişti.