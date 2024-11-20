Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaraylı yöneticilerle görüştü

Galatasaray'da, büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yıldız isimle yollar ayrılıyor. Oyuncunun menajeri, kulüp yetkilileri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

1 /7 Galatasaray'da Elias Jelert'in Temsilcisi Casper Gronn Spiele, Galatasaray'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

2 /7 Sports Digital'in haberine göre; Galatasaray ile görüşen Spiele, şehirden ayrıldı. Galatasaray, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor.

3 /7 Beklenen performansı veremeyen Danimarkalı oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

4 /7 Okan Buruk'un gözüne giremeyen Jelert yerine, devre arasında daha iyi bir sağ bekin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5 /7 Sezon başında 9 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer edilen Jelert, henüz beklentileri karşılayamadı.

6 /7 Bu sezon 14 maçta görev alan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 3'üne 11'de başladı.