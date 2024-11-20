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Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaraylı yöneticilerle görüştü

Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaraylı yöneticilerle görüştü

11:2620/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Galatasaray'da, büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan yıldız isimle yollar ayrılıyor. Oyuncunun menajeri, kulüp yetkilileri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Elias Jelert'in Temsilcisi Casper Gronn Spiele, Galatasaray'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

Sports Digital'in haberine göre; Galatasaray ile görüşen Spiele, şehirden ayrıldı. Galatasaray, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor.

Beklenen performansı veremeyen Danimarkalı oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

Okan Buruk'un gözüne giremeyen Jelert yerine, devre arasında daha iyi bir sağ bekin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon başında 9 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer edilen Jelert, henüz beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon 14 maçta görev alan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 3'üne 11'de başladı.

Son maçlarda iyi bir görüntü çizen 21 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.

#Galatasaray
#Elias Jelert
#Transfer

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