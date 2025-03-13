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Mertens’in Okan Buruk’tan isteği ortaya çıktı

Mertens’in Okan Buruk’tan isteği ortaya çıktı

14:4213/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da son haftalarda forma şansı bulamayan Dries Mertens’in Okan Buruk’tan isteği ortaya çıktı. Bu sezon 41 maçta 5 gol-18 asist yapan 37 yaşındaki Mertens’in neden oynamadığı ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

Son haftalarda süre alamadığı için medyada sıkça Okan Buruk ile tartıştı diye gündeme gelen Dries Mertens, sezonun bu kritik virajında Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ


Fenerbahçe maçıyla ilk 11'den kesilen Mertens, derbide 12 dakikada, Kasımpaşa maçında da 1 dakika süre alabildi. Alanyaspor deplasmanında ise yedek kalmıştı.


KRİTİK HAFTALARDA OYNAMAK İSTİYOR


Formasını kaybeden Mertens, takımının şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamak için şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında oynamak istiyor.


OKAN BURUK'TAN MERTENS AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yapmıştı. HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.


BU SEZON NE YAPTI?


Bu sezon 41 maçta 5 gol-18 asist yapan 37 yaşındaki Mertens, Galatasaray'ın en skorer isimlerden biri oldu.


#Dries Mertens
#Galatasaray
#Okan Buruk

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