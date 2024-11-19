Milli futbolcumuz için rekor transfer iddiası: 80 milyon euro

A Milli Takımımızın yıldız ismi için ses getirecek bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını, 23 yaşındaki oyuncunun Liverpool'a transfer olabileceğini yazdı.
Hollanda'da Feyenoord döneminden Arne Slot ile yakın ilişkisi bulunan ve şu an Benfica'da top koşturan Orkun Kökçünün geçtiğimiz gün yaptığı açıklama İngiltere'de gündem olmuştu.
Milli futbolcu, şu anda Liverpoolü çalıştıran Slot için, "Babam gibidir. Beni, ben yapan hocadır. Bence, dünyanın en iyi teknik direktörü" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler sonrası İngiliz basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
23 yaşındaki yıldız futbolcunun Slot ile yakınlığından dolayı Premier Lig devi Liverpool'a transfer olabileceği öne sürüldü.
Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkunü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi.
Transfer gerçekleşirse milli futbolcu rekor bonservis bedeli ile Türk futbol tarihine geçecek.