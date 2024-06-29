Milliler Avusturya'yı gözüne kestirdi: İntikam maçımız

Bertuğ Yıldırım: "Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive."