Milliler Avusturya'yı gözüne kestirdi: İntikam maçımız

EURO 2024'te Avusturya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da futbolculardan Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ahmetcan Kaplan: "Forma şansı hocamızın kararı. Biz her zaman hazırız."
Bertuğ Yıldırım: "Montella ile benim stilim biraz farklı. Bana çok şey katıyor. 4-6-0 konusunda da hocamızın oluşturduğu zor bir taktikle oynuyoruz. Farklı formasyonlar da olabilir. Ben, Semih ve Cenk ağabey hazırız, oynamak istiyoruz."
Bertuğ Yıldırım: "Hakan ağabey hem kariyer hem de kişilik olarak aşmış, üst düzey bir insan. Biz yorumlara karşı biraz daha kırılgan olabiliyoruz. Hakan ağabey de o yüzden eleştirileri kendi üzerine çekmek istiyor. Bizimle sürekli konuşuyor."
Ahmetcan Kaplan: "Hakan ağabeyin bir kaptandan çok takımı sahiplenişi röportajlarından da belli. Bizim çok iyi bir kurgumuz var. Tüm ağabeylerimiz bize yardımcı oluyor."
Bertuğ Yıldırım: "Henüz süre almamış olabiliriz ama daha önümüzde çok yıl var. Takımdaki ağabeylerimizle aynı yerde bulunmak büyük bir gurur."
Bertuğ Yıldırım: "Bu turnuvada kademe kademe hedef koyduk. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı ancak rakibimiz Avusturya olunca... Bir hazırlık maçından dolayı yaramız var. Bir tık da olsa intikam olarak görüyoruz bu maçı. Onlardan alınacak çok şeyimiz var. Herkes o maça çok motive."
Ahmetcan Kaplan: "Hoca bize zaten 'Avusturya'yı bekliyoruz' demişti. Onlardan alacağımız bir rövanş var. Zihinsel olarak son derece hazırız o maça."
Bertuğ Yıldırım: "İnanılmaz bir destek görüyoruz. Herkese 'Acaba şampiyon olsak ne olur?' diye düşündürtüyor bu destek. Ben sonuna kadar gidebileceğimizi ve final oynayabileceğimizi düşünüyorum."
Ahmetcan Kaplan: "Maç maç bakıyoruz, bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Bunu yapacak bir potansiyele sahibiz."
Bertuğ Yıldırım: "Samet abiden çok şey öğrendim. Ona çok ağır eleştiriler oluyor ama hiçbir şekilde kafasına takmadan topunu oynuyor. Mental olarak çok güçlü. Ben de duygusal bir insanım ama Samet abi gibi davranmam gerektiğini öğrendim."