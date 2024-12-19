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Monaco - PSG maçında korkutan an! Donnarumma'nın yüzü darmadağın oldu

Monaco - PSG maçında korkutan an! Donnarumma'nın yüzü darmadağın oldu

09:4919/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede konuk takımın kalecisi Donnarumma yüzünden ciddi şekilde sakatlandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.

Paris temsilcisi mücadeleyi 4-2 kazanırken, maçın 22. dakikasında yaşanan bir pozisyon yürekleri ağza getirdi.

Monaco'lu Singo bir pozisyonda, topa müdahale edemeyip rakip kaleci Donnarumma'nın yüzüne kramponuyla vurdu.

Bu hamle sonrası, kanlar içerisinde yerde kalan İtalyan file bekçisinin yüzüne dikiş atıldı. Donnarumma, oyuna devam edemedi.

Maçın hakeminin, Singo'ya pozisyonda kart göstermemesi dikkat çekti.

İşte o korkutan anlar...

İşte o korkutan anlar...

İşte o korkutan anlar...

#Gianluigi Donnarumma
#Paris Saint-Germain
#Monaco

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