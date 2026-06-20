Montella cephesinde sıcak gelişme: İtalyanlar duyurdu

Mediaset kanalı da "Dünya Kupası'nda Türkiye için felaket. Tam bir fiyasko. Montella ayrılığa doğru: Ya istifa edecek ya da işine son verilecek." ifadeleriyle İtalyan teknik adamın gruptaki üçüncü ve son ABD maçından sonra ayrılacağını ileri sürdü.









Kanalın haberinde, Türk Milli Takımı'nın en yetenekli oyuncuları arasında sayılan Kenan Yıldız ve Arda Güler'in henüz kariyerlerinin başında olduğuna dikkat çekilerek, ay-yıldızlıların bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveye dönebileceği ama bunun Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde olmayacağı iddia edildi.