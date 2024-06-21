Montella'dan Arda Güler kararı: Portekiz maçında oynayacak mı?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, genç yıldız Arda Güler'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ikinci karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Milli Takım, yarın sahadan galip ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürmek istiyor.
Karşılaşma öncesi basın toplantısında Vincenzo Montella ile futbolculardan Kerem Aktürkoğlu soruları yanıtladı.
"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim."
"Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor."
Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz."
"Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12."
"Portekiz'i hiç yenemediğimizi biliyoruz ama bu sadece istatistik. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Ayaklarımızı yere basmalıyız, gerçeklere odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu ve arzumuzu eksik etmeden sahada olacağız."
Kerem Aktürkoğlu ise şöyle konuştu.
"Maçlara hiçbir takım beraberlik veya mağlubiyet için çıkmaz. Tabii ki galibiyet almak istiyoruz, onun için hazırlandık. Bizim de eksiklerimiz var, Portekiz'in eksiklerini iyi çalıştık. Galibiyet alıp gruptan net bir şekilde lider olarak çıkmak istiyoruz."
"İlk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmedi. Kazandığımız zaman yarın çok farklı bir hava olacak. Ülke olarak buna ihtiyacımız var."