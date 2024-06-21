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Spor

Montella'dan tek değişiklik: Portekiz maçı muhtemel 11'imiz belli oldu

11:55 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:31 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Almanya'da süren EURO 2024'teki ikinci maçına Portekiz karşısında çıkacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İtalyan çalıştırıcı, Gürcistan maçının 11'inden tek isim değiştirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçını Portekiz karşısında oynayacak.

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İlk maçını Gürcistan karşısında 3-1 kazanan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

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Öte yandan Türkiye, Portekiz Milli Takımı ile 22 Haziran Cumartesi günü 10. kez karşı karşıya gelecek.

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İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

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A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

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Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella, Portekiz karşısındaki 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

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Gürcistan maçından farklı olarak Orkun Kökçü'nün yerine Salih Özcan'ı sahaya sürmeyi planlayan Montella, kalan isimleri bozmayı düşünmüyor.

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İŞTE TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


﻿Türkiye: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.



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Portekiz: Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Inacio; Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes; Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva.

#Türkiye
#Portekiz
#EURO 2024
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