Montella'dan tek değişiklik: Portekiz maçı muhtemel 11'imiz belli oldu

Almanya'da süren EURO 2024'teki ikinci maçına Portekiz karşısında çıkacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İtalyan çalıştırıcı, Gürcistan maçının 11'inden tek isim değiştirmeyi düşünüyor. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçını Portekiz karşısında oynayacak.
İlk maçını Gürcistan karşısında 3-1 kazanan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
Öte yandan Türkiye, Portekiz Milli Takımı ile 22 Haziran Cumartesi günü 10. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.
A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella, Portekiz karşısındaki 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.
Gürcistan maçından farklı olarak Orkun Kökçü'nün yerine Salih Özcan'ı sahaya sürmeyi planlayan Montella, kalan isimleri bozmayı düşünmüyor.
İŞTE TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.
Portekiz: Diogo Costa; Ruben Dias, Pepe, Inacio; Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes; Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva.