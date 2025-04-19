Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho kararı verdi: Brezilya Milli Takımı’nın başına mı geçiyor?

Mourinho kararı verdi: Brezilya Milli Takımı’nın başına mı geçiyor?

10:4319/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun geçtiğimiz günlerde adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Portekizli teknik adam teklif aldığını da dile getirmişti. Mourinho kendisine gelen flaş teklif için kararını verdi. İşte detaylar.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçmesi tüm dünyada büyük ses getiren Jose Mourinho'ya Brezilya Milli Takımı'nın talip olduğu iddia edilmişti.


Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocasının Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklife cevap verdiği öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre Mourinho, Brezilya'dan gelen teklifi reddetti.


Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesine sadık kalması bekleniyor.


62 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı.

Mourinho bu karşılaşmalarda 2.12'lik puan ortalaması tutturdu.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Brezilya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Hıdırellez ne zaman, hangi gün? Hıdırellez nedir?