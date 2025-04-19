Mourinho kararı verdi: Brezilya Milli Takımı’nın başına mı geçiyor?

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun geçtiğimiz günlerde adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Portekizli teknik adam teklif aldığını da dile getirmişti. Mourinho kendisine gelen flaş teklif için kararını verdi. İşte detaylar.

1 /6 Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçmesi tüm dünyada büyük ses getiren Jose Mourinho'ya Brezilya Milli Takımı'nın talip olduğu iddia edilmişti.



2 /6 Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocasının Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklife cevap verdiği öne sürüldü.

3 /6 Sözcü'de yer alan habere göre Mourinho, Brezilya'dan gelen teklifi reddetti.



4 /6 Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesine sadık kalması bekleniyor.



5 /6 62 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıktı.