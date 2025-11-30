Yeni Şafak
Mourinho'dan 90+5'te olay hareket: Rakip takımı isyan ettirdi!

08:1130/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Benfica Teknik Direktörü José Mourinho, Nacional karşısında alınan son dakika galibiyetinde yine duygusal uçlarda gezindi. Maçın 60. dakikasında geri düşmeye büyük tepki göstererek saha kenarında öfkeyle çıldıran Mourinho, 90+5'te gelen galibiyet golü sonrası bu kez sevinç ve hırsla karışık bir olay hareketle dikkatleri çekti.

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional'a konuk oldu. Lizbon temsilcisi, 60'ta Ramirez'in golüyle geri düştü.


Bu golle birlikte Jose Mourinho saha kenarında çıldırdı. Hakeme ve takıma kızan Mourinho'yu yardımcıları sakinleştirdi.


89'da Prestianni, 90+5'te Pavlidis'in attığı gollerle Benfica galibiyete uzandı.


Maç son dakikasında Mourinho bu kez taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Nacional oyuncuları, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.


#Portekiz
#Nacional
#Mourinho
