Benfica Teknik Direktörü José Mourinho, Nacional karşısında alınan son dakika galibiyetinde yine duygusal uçlarda gezindi. Maçın 60. dakikasında geri düşmeye büyük tepki göstererek saha kenarında öfkeyle çıldıran Mourinho, 90+5'te gelen galibiyet golü sonrası bu kez sevinç ve hırsla karışık bir olay hareketle dikkatleri çekti.

1 /5 Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional'a konuk oldu. Lizbon temsilcisi, 60'ta Ramirez'in golüyle geri düştü.



2 /5 Bu golle birlikte Jose Mourinho saha kenarında çıldırdı. Hakeme ve takıma kızan Mourinho'yu yardımcıları sakinleştirdi.



3 /5 89'da Prestianni, 90+5'te Pavlidis'in attığı gollerle Benfica galibiyete uzandı.



4 /5 Maç son dakikasında Mourinho bu kez taça çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı. Nacional oyuncuları, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi.

