Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna yanıt! Benfica'ya gidecek mi?

17:4020/11/2025, Perşembe
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, adı uzun süredir transfer dedikodularıyla anılan Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva hakkında kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, basının yoğun ilgisi nedeniyle gündemden düşmeyen Rafa Silva transfer iddialarına açıklık getirdi. Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ın oyuncusu olan Rafa Silva hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:


"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım."

Mourinho, bu sözleriyle transfer spekülasyonlarına mesafeli durarak mevcut kulübünün oyuncusuna saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

"Karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu"


Tecrübeli teknik direktör, Rafa Silva ile ilgili basında çıkan iddialara da tepki gösterdi. Özellikle kişisel husumet iddialarını kesin bir dille yalanladı:


"Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?"


Beşiktaş'la bir süredir sorun yaşayan Rafa Silva, uzun süredir siyah-beyazlı takımla ağrıları olduğunu iddia ederek çıkmıyordu. Kulüp ise oyuncunun çekilen MR'ının temiz çıktığını duyurmuştu.

