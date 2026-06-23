Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Arda Güler planı, Real Madrid’in yeni sezon kadro yapılanmasıyla birlikte gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Mourinho, Bernardo Silva transferine rağmen milli futbolcu Arda Güler’i orta saha sisteminin merkezinde konumlandıracak ve genç yıldıza takımda kilit bir rol verecek.
Mourinho’nun Arda Güler planı, Real Madrid’in yeni sezon yapılanmasıyla birlikte şekillenmeye başladı. İspanyol basını, Jose Mourinho’nun milli futbolcuyu yeni orta saha düzeninin merkezinde değerlendireceğini öne sürdü.
Arda Güler orta saha planının merkezinde
Mourinho’nun Arda Güler planı, Real Madrid’in 2026-2027 sezonu kadro yapılanmasına ilişkin haberlerle gündeme geldi. İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre teknik direktör Jose Mourinho, 21 yaşındaki milli futbolcuya orta sahada kilit bir rol vermeyi planlıyor.
Real Madrid’in Bernardo Silva’yı kadrosuna katmasına rağmen Arda Güler’in takımdaki yerini korumasının beklendiği belirtildi. Kulüp yönetiminin de genç futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.
Haberde Mourinho’nun Arda Güler hakkındaki planı şu başlıklarla aktarıldı:
- Arda Güler, yeni orta saha yapılanmasının merkezinde değerlendirilecek.
- Bernardo Silva’nın transferine rağmen milli futbolcunun takımdaki rolü korunacak.
- Arda’nın birden fazla bölgede oynayabilmesi kadro planlamasında etkili olacak.
- Oyun görüşü ve teknik kapasitesi, Mourinho’nun sisteminde önemli bir avantaj olarak kullanılacak.
Çok yönlülüğü Mourinho’nun kararında etkili oldu
Portekizli teknik adamın, Arda Güler’in çok yönlülüğünden ve oyun zekâsından etkilendiği öne sürüldü. Milli futbolcunun orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi ve hücum organizasyonlarına katkı sağlaması, yeni sezonda üstleneceği rolü belirleyen özellikler arasında gösterildi.
Real Madrid yönetiminin de Arda Güler’i takımın uzun vadeli yapılanmasında önemli bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun Bernardo Silva ile aynı kadroda nasıl kullanılacağı ise Mourinho’nun oyun planının öne çıkan başlıklarından biri olacak.
Arda Güler 51 maçta görev yaptı
Arda Güler, 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmada görev aldı ve 6 gol kaydetti. Milli futbolcu, sezon boyunca sağladığı asist katkısıyla da takımının hücum organizasyonunda öne çıkan isimlerden biri oldu.
İspanyol basınındaki iddiaya göre Mourinho, Arda Güler’in bu performansını yeni sezonda daha belirleyici bir role dönüştürmeyi amaçlıyor. Genç oyuncunun Real Madrid orta sahasındaki konumunun, takımın yeni sezon yapılanmasının önemli unsurlarından biri olması bekleniyor.