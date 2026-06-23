Çok yönlülüğü Mourinho’nun kararında etkili oldu





Portekizli teknik adamın, Arda Güler’in çok yönlülüğünden ve oyun zekâsından etkilendiği öne sürüldü. Milli futbolcunun orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi ve hücum organizasyonlarına katkı sağlaması, yeni sezonda üstleneceği rolü belirleyen özellikler arasında gösterildi.





Real Madrid yönetiminin de Arda Güler’i takımın uzun vadeli yapılanmasında önemli bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Genç futbolcunun Bernardo Silva ile aynı kadroda nasıl kullanılacağı ise Mourinho’nun oyun planının öne çıkan başlıklarından biri olacak.