Mourinho'nun sözlerine Icardi'den göndermeli yanıt

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi ile ilgili yaptığı, "Icardi bir 'GOAT', büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum" sözlerine Arjantinli futbolcudan yanıt geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi arasındaki soğuk savaş sürüyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıyı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.
Jose Mourinho, Icardi'nin bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'GOAT' (Tüm zamanların en iyisi ve aynı zamanda keçi anlamına geliyor), büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum." demişti.
Arjantinli futbolcudan, Portekizli teknik adama yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.
Icardi, Instagram hikayesine sarı-kırmızılı forma giymiş, yanında çeşitli kupalar bulunan bir keçi görseli paylaştı.