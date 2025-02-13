Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho'nun sözlerine Icardi'den göndermeli yanıt

Mourinho'nun sözlerine Icardi'den göndermeli yanıt

17:0813/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi ile ilgili yaptığı, "Icardi bir 'GOAT', büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum" sözlerine Arjantinli futbolcudan yanıt geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi arasındaki soğuk savaş sürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Portekizli çalıştırıcıyı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

Jose Mourinho, Icardi'nin bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'GOAT' (Tüm zamanların en iyisi ve aynı zamanda keçi anlamına geliyor), büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum." demişti.

Arjantinli futbolcudan, Portekizli teknik adama yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

Icardi, Instagram hikayesine sarı-kırmızılı forma giymiş, yanında çeşitli kupalar bulunan bir keçi görseli paylaştı.

#Jose Mouriinho
#Mauro Icardi
#Fenerbahçe
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzincan'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?