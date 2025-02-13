Mourinho'nun sözlerine Icardi'den göndermeli yanıt

Jose Mourinho, Icardi'nin bu paylaşımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde kazandığım 26 kupayla gösterdim. Icardi bir 'GOAT' (Tüm zamanların en iyisi ve aynı zamanda keçi anlamına geliyor), büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum." demişti.