Musaba’nın son durumu belli oldu: Alanyaspor maçında oynayacak mı?

14:0415/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesinde sakatlanarak kenara gelen Anthony Musaba'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.


beIN Sports'ta yer alan habere göre; Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın sakatlığında ciddi bir durum söz konusu olmadığını belirtti.


Musaba'nın oyundan çıkmadan önce hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için çıkarıldığı önerildi.


Hollandalı futbolcunun, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayacağı öğrenildi.


#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
#Musaba
#Süper Lig
#Alanyaspor
