Napoli transfere doymuyor: Bir dünya yıldızı daha!

Serie A’da 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan Napoli, yeni sezonda hücum rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kevin De Bruyne’u renklerine bağlayan İtalyan kulübü bir dünya yıldızını daha gündemine aldı.
Serie A'da geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Napoli hücum rotasyonunu güçlendirmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre İtalyan ekibi, Liverpool forması giyen Darwin Nunez'i gündemine aldı.
Öte yandan haberde Napoli'nin Udineseli futbolcu Lorenzo Lucca'yı da listesine aldığı iddia edildi.
2024-25 sezonunda Liverpool formasıyla 47 karşılaşmada görev yapan Nunez, takımına kaydettiği 7 gol ve 5 asist ile skor katkısı sağladı.
Darwin Nunez, 2022’de Benfica’dan 85 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olmuş, ancak Arne Slot’un teknik direktörlüğünde beklenen performansı sergileyememişti.
Liverpool, Nunez için 60 milyon euro (51 milyon sterlin) bonservis talep ediyor, ancak Napoli, bu rakamı 50 milyon euro’nun altına çekmeye çalışıyor.
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte’nin, Nunez’in fiziksel gücü ve hızına hayran olduğu belirtiliyor.
Nunez’e Napoli’nin yanı sıra AC Milan, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal de talip.