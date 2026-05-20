Necati Ateş'ten Montella'ya tepki: Onun ne işi var kadroda!

14:03 20/05/2026, Çarşamba
Yorumcu Necati Ateş, A Milli Takım’ın geniş kadrosuna yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Ateş, takımında yeterli süre almamasına rağmen kadroya çağrılan bir oyuncu üzerinden Montella'ya yüklendi.

Yorumculuk yapan Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Necati Ateş, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım’ın Dünya Kupası aday kadrosuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

sporON YouTube kanalında konuşan Ateş, özellikle Salih Özcan tercihini eleştirdi.

Salih Özcan’ın Borussia Dortmund'da sezon boyunca yeterince süre alamadığını vurgulayan Ateş, daha fazla forma şansı bulan isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Necati Ateş açıklamasında şu sözleri kullandı:


"Salih Özcan'ın burada ne işi var! Sezonun genelinde 71 dakika oynamış. Hocam, 71 dakika oynamış bir oyuncuyu geniş kadroya çağırma. Daha hak eden oyuncular varsa onları çağır. Süper Lig'de Alanya'da oynayan stoperimiz var, onu da geniş kadroya çağır. Belki götüremeyeceksin çünkü çok fazla stoper alternatifli oyuncun var. Biraz daha hak edenleri, daha çok oynayanları, süre alanları çağır. Bazı oyuncu vardır, müthiş oyuncudur sakatlanmış oynamamıştır, o oyuncuyu alırsın. Geçmişte bunu Fatih Terim de yaptı, Şenol Güneş de yaptı. 60-70 kere milli olmuş oyuncu vardır, çağırırsın."

