Necati Ateş'ten Montella'ya tepki: Onun ne işi var kadroda!

Necati Ateş açıklamasında şu sözleri kullandı:





"Salih Özcan'ın burada ne işi var! Sezonun genelinde 71 dakika oynamış. Hocam, 71 dakika oynamış bir oyuncuyu geniş kadroya çağırma. Daha hak eden oyuncular varsa onları çağır. Süper Lig'de Alanya'da oynayan stoperimiz var, onu da geniş kadroya çağır. Belki götüremeyeceksin çünkü çok fazla stoper alternatifli oyuncun var. Biraz daha hak edenleri, daha çok oynayanları, süre alanları çağır. Bazı oyuncu vardır, müthiş oyuncudur sakatlanmış oynamamıştır, o oyuncuyu alırsın. Geçmişte bunu Fatih Terim de yaptı, Şenol Güneş de yaptı. 60-70 kere milli olmuş oyuncu vardır, çağırırsın."