Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Neom SC ile anlaşmıştı: Fenerbahçe’den Granit Xhaka sürprizi

Neom SC ile anlaşmıştı: Fenerbahçe’den Granit Xhaka sürprizi

10:0714/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bayer Leverkusen’in 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Xhaka’nın Suudi Arabistan transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı.


Alman basınından Sky De'nin haberine göre; 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Neom SC’den yıllık net 10 milyon euro kazanacak.


Öte yandan, Xhaka’nın Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin de devreye girdiği belirtiliyor.


Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve alternatif planlar arasında yer verdiği ifade ediliyor.


#Fenerbahçe
#Neom SC
#Granit Xhaka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?