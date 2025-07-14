Neom SC ile anlaşmıştı: Fenerbahçe’den Granit Xhaka sürprizi

Bayer Leverkusen’in 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Xhaka’nın Suudi Arabistan transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

1 /4 Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı.



2 /4 Alman basınından Sky De'nin haberine göre; 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Neom SC’den yıllık net 10 milyon euro kazanacak.



3 /4 Öte yandan, Xhaka’nın Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin de devreye girdiği belirtiliyor.

