Neom SC ile anlaşmıştı: Fenerbahçe’den Granit Xhaka sürprizi

Bayer Leverkusen’in 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Xhaka’nın Suudi Arabistan transferinin gerçekleşmemesi durumunda devreye girerek yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka, Suudi Arabistan’ın yeni kulüplerinden Neom SC ile prensipte anlaşmaya vardı.
Alman basınından Sky De'nin haberine göre; 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu, Neom SC’den yıllık net 10 milyon euro kazanacak.
Öte yandan, Xhaka’nın Suudi Arabistan’a transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin de devreye girdiği belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve alternatif planlar arasında yer verdiği ifade ediliyor.