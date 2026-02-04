N’Golo Kante’nin ardından Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor: Bir dünya yıldızı daha yolda!

Fenerbahçe'de forvet hattı için geri sayım başladı. Youssef En-Nesyri'nin satışından gelen kaynağı anında değerlendiren yönetim, Al Hilal forması giyen 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor için resmen düğmeye bastı.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transfer olmasının ardından forvet için çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i listesinde ilk sıraya yazdı.
FENERBAHÇE'DEN TEKLİF
Suudi Arabistan'a N'Golo Kante transferi için giden sarı-lacivertli yöneticiler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif yaptı.
Gazeteci Ömer Çelikbaşlı’ya göre; Sarı-lacivertlilerin yaptığı ilk teklif kabul edilmedi ancak Avrupa’da transfer sezonu kapandığı için oyuncu ikinci teklife sıcak bakıyor. Benzema’nın aynı takıma transfer olması Nunez’in mutsuzluğunu da arttırdı.
Bu sebeple Al Hilal'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Darwin Nunez'in kararının beklendiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.