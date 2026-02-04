Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
N’Golo Kante’nin ardından Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor: Bir dünya yıldızı daha yolda!

N’Golo Kante’nin ardından Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor: Bir dünya yıldızı daha yolda!

09:534/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de forvet hattı için geri sayım başladı. Youssef En-Nesyri'nin satışından gelen kaynağı anında değerlendiren yönetim, Al Hilal forması giyen 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor için resmen düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transfer olmasının ardından forvet için çalışmalarına başladı.


Sarı-lacivertliler, Al Hilal'ın yaz aylarında 53 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i listesinde ilk sıraya yazdı.


FENERBAHÇE'DEN TEKLİF


Suudi Arabistan'a N'Golo Kante transferi için giden sarı-lacivertli yöneticiler, Darwin Nunez için Al-Hilal'e sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif yaptı.


Gazeteci Ömer Çelikbaşlı’ya göre; Sarı-lacivertlilerin yaptığı ilk teklif kabul edilmedi ancak Avrupa’da transfer sezonu kapandığı için oyuncu ikinci teklife sıcak bakıyor. Benzema’nın aynı takıma transfer olması Nunez’in mutsuzluğunu da arttırdı.


Bu sebeple Al Hilal'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Darwin Nunez'in kararının beklendiği ortaya çıktı.


Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon 15 maça çıkan Darwin Nunez, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#DarwinNunez
#Al Hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura çekilişi CANLI İZLE: 1633 sosyal konut Kırşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi