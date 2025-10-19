Nihat Kahveci Galatasaraylı yıldızın performansına dikkat çekti: İnanılmaz oynuyor

Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'i mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcunun performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Leroy Sane kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan namağlup sarı-kırmızılılar, puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü.
YouTube kanalı Kontraspor'da mücadeleyi yorumlayan Nihat Kahveci, orta koyduğu performans ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynayan İlkay Gündoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kahveci, "'İlkay'ı niye alıyoruz? 34 yaşında, yaşlı?' diyenler vardı. 40 da olsa bu dönüşü yapar, bu pası verir. Etrafındakilerin performansını artırıyor" ifadelerini kullandı.
İlkay'ın lider bir oyuncu olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Sane'ye bu maçta 'Gel artık' dedi. 360 derece döndüğü pozisyonda çoğu oyuncu geriye verir ve oradan da pozisyon çıkmazdı. İnanılmaz oynuyor. Saha içinde de inanılmaz saygı duyuyorlar. Zaten nasıl saygı duymasınlar? İnanılmaz bir lider İlkay" diye konuştu.