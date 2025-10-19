Nihat Kahveci Galatasaraylı yıldızın performansına dikkat çekti: İnanılmaz oynuyor

İlkay'ın lider bir oyuncu olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Sane'ye bu maçta 'Gel artık' dedi. 360 derece döndüğü pozisyonda çoğu oyuncu geriye verir ve oradan da pozisyon çıkmazdı. İnanılmaz oynuyor. Saha içinde de inanılmaz saygı duyuyorlar. Zaten nasıl saygı duymasınlar? İnanılmaz bir lider İlkay" diye konuştu.