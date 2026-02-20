Nottinghamlı Ola Aina'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı sonrası İngiliz ekibinden Ola Aina'nın paylaşımı dikkat çekti. Aina’nın stat atmosferine yönelik sözleri, sarı-lacivertli taraftarların sert tepkisini beraberinde getirdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’ı Kadıköy’de ağırladı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora soktu.
Konuk takımın gollerini Murillo, Igor Jesus ve Morgan Gibbs-White kaydederken, Fenerbahçe savunması kritik anlarda direnç gösteremedi. Karşılaşma sonrası Nottingham Forest’ın tecrübeli sağ beki Ola Aina, takım otobüsünde yaptığı ve amatör kameraya yansıyan açıklamasıyla sosyal medya da gündem oldu.
Aina videoda, “İstanbul’a geldik, bize ‘Cehenneme hoş geldiniz’ diyorlardı. Ben de ‘Tamam’ dedim. Ama burası daha çok cennet gibi hissettirdi.” ifadelerini kullandı.
Bu sözler kısa sürede yayılırken, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Özellikle Kadıköy atmosferine gönderme olarak yorumlanan açıklama, sosyal medyada tartışma yarattı.
Ola Aina'nın açıklamaları.