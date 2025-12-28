Oğuz Aydın ezeli rakibe transfer oluyor: Anlaşmanın detayları belli oldu

OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR YOLUNDA

Futbol Arena'dan gazeteci Nurgül Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı sezon sonuna kadar kiralamaya yakın. Satın alma opsiyonu 9 milyon Euro. Bordo-mavili kulüp, ilk aşamada zorunlu opsiyonu düşünmüyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.