Oğuz Aydın ezeli rakibe transfer oluyor: Anlaşmanın detayları belli oldu

19:1228/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği şansları iyi değerlendiremeyen kanat oyuncusu Oğuz Aydın için ezeli rakip devre girdi. Ayrılığa sıcak bakan milli futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. İki takım arasındaki görüşmelerin sona gelindiği iddia edildi.

Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından kadro planlamasında yola devam edilmeyecek isimlere gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'de sürpriz bir Oğuz Aydın ayrılığı gerçekleşmek üzere.

Son haftalarda teknik direktör Domenico Tedesco'nun forma şansı verdiği karşılaşmalarda formsuz görüntü çizen kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Süper Lig devi devreye girdi.

OĞUZ AYDIN TRABZONSPOR YOLUNDA

Futbol Arena'dan gazeteci Nurgül Günaydın'ın aktardığı bilgiye göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı sezon sonuna kadar kiralamaya yakın. Satın alma opsiyonu 9 milyon Euro. Bordo-mavili kulüp, ilk aşamada zorunlu opsiyonu düşünmüyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübe Alanyaspor'dan transferi gerçekleşen Oğuz Aydın, kulüplerin anlaşması halinde kariyerinde çıkış yakalamasında etkisi olan eski hocası Fatih Tekke ile yeniden bir araya gelecek.

