Okan Buruk Beşiktaş derbisi kararını verdi: İlk 11'e dönüyor

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, tecrübeli isme yeniden forma verecek.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasmanda kazanıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Türkiye Kupası'ndaki son maçta Alanyaspor'u yenerek grup etabını 4'te 4'le lider tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11'ini netleştiriyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde kalede Uğurcan Çakır forma giyecek. Buruk'un savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturmayı planladığı kaydedildi.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçlarında forma giymeyen Abdülkerim Bardakcı, derbiyle yeniden formasına kavuşmuş olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte savunma hattının önünde Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın, hücumda ise Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve forvette Victor Osimhen'in görev yapmasının beklendiği aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi 20.00'de başlayacak.