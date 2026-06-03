Okan Buruk 'kesinlikle istemiyorum' dedi! Sözleşme feshi gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o ismin gönderilmesini talep ettiği ifade edildi.
Galatasaray'ın yolları ayıracağı futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un biletini kestiği Victor Nelsson ilk yolculardan olacak.
Sözcü'de yer alan habere göre Nelsson, Galatasaray'da istenmeyen adam konumunda. Okan Buruk'un Danimarkalı stoperi kesinlikle kadroda düşünmediği ve bunu yönetime de ilettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor.
27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda ise sözleşme feshi seçenekler arasında.
Nelsson geride bıraktığımız sezonda Verona formasıyla 38 maça çıktı. Danimarkalı stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.