Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk 'kesinlikle istemiyorum' dedi! Sözleşme feshi gündemde

Okan Buruk 'kesinlikle istemiyorum' dedi! Sözleşme feshi gündemde

10:343/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o ismin gönderilmesini talep ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın yolları ayıracağı futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un biletini kestiği Victor Nelsson ilk yolculardan olacak.

Sözcü'de yer alan habere göre Nelsson, Galatasaray'da istenmeyen adam konumunda. Okan Buruk'un Danimarkalı stoperi kesinlikle kadroda düşünmediği ve bunu yönetime de ilettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor. 

27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda ise sözleşme feshi seçenekler arasında.

Nelsson geride bıraktığımız sezonda Verona formasıyla 38 maça çıktı. Danimarkalı stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?