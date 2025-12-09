Okan Buruk Monaco maçı öncesi Florya'da tek sırrı açıkladı: "Eksikler değil, o belirleyecek!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanacak kritik deplasman öncesi oyuncularıyla bir araya geldi. Buruk, kritik maç öncesi motivasyon konuşması yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanacak kritik mücadele öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirerek takımı motive etti.
Eksiklerin fazla olduğu bu zorlu dönemde futbolcularına güven aşılayan Buruk'un, konuşmasıyla takımda güçlü bir birliktelik havası oluşturduğu öğrenildi.
Toplantıda, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yaşanan kadro sıkıntısına rağmen takım ruhuna vurgu yapan Buruk'un, "Bu takımın gücünü eksikler değil, sahaya koyduğunuz karakter belirler" diyerek oyuncularını motive ettiği aktarıldı.
"GALATASARAY BU STATTA TARİHE İMZA ATTI"
Monaco deplasmanının önemine değinen tecrübeli teknik adamın, "Galatasaray bu statta tarihe imza attı. O ruh bugün yine sizinle. Buraya yeni bir sayfa yazmaya geldik" ifadelerini kullandığı bildirildi.
"ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTE KAZANMAK"
Hücum hattına da özel mesajlar veren Buruk'un, son haftalarda form grafiğini yükselten Leroy Sane ve gol serisini sürdüren Osimhen'e güvenini dile getirerek, "Golü kimin attığı önemli değil, önemli olan birlikte kazanmak. Sahada birbirinizi tamamladığınız sürece bu maç bizim olur" dediği kaydedildi.
"GALATASARAY RUHUNU YANSITACAK"
Kadrodaki sıkıntıya rağmen oyuncularının özgüvenini diri tutmaya çalışan Buruk'un, "Hangi mevkide olursa olsun sahaya çıkan herkes Galatasaray'ın gücünü ve ruhunu yansıtacak. Bugün sahada olacak her futbolcu bu formayı daha da yükseğe taşıyacak" sözleriyle konuşmasını tamamladığı belirtildi.