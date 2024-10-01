Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti: Yollar ayrılıyor

Bu sezon birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Galatasaray, devre arasında bir isimle daha vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Galatasaray, şampiyon tamamladığı geçen sezonun ardından yaz transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayırdı.
Motivasyonu bulunmayan, takıma uyum sağlayamayan, ayrılmayı düşünen ya da huzursuzluk çıkartan isimlerle bir bir vedalaşıldı.
Taraftarlarla yıldızı barışmayan ve ayrılığı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroya Benfica'ya satılırken, Zaniolo Atalanta'ya kiralandı.
Sergio Oliveira ve Leo Dubois'in kontratı feshedilirken; Zaha, Lyon'a gönderildi.
Takımdan ayrılan isimlerinde ardından Florya'da yüzler gülmeye başlarken, sıra Hakim Ziyech'e geldi.
Fas Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle bir aydır sahalardan uzak kalan Ziyech'in ayrılması gündemde.
Sezon başında Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Ziyech'in devre arasında önü açılacak.
Faslı oyuncunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanan yönetim, ara transferde teklif getirmesini isteyecek.
Kontratında opsiyon bulunan yıldız futbolcunun 15 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak. Bu sezon 4 maça çıkan Ziyech, as kadroda düşünülmüyor.
Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü banko gören teknik direktör Okan Buruk, Sallai'yi de rotasyona dahil etti.