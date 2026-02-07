Okan Buruk'a sürpriz bir yardımcı gelecek

Galatasaray’da gelecek sezon teknik ekipte değişiklik yaşanacağı ve Okan Buruk’un ekibine sarı-kırmızılıların eski bir futbolcusunun katılacağı öne sürüldü. Büyük merak konusu olan konuyla ilgili taraftarlar tek bir isim üzerinde birleşti.
Galatasaray’da teknik ekip yapılanmasına dair dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı takımda, gelecek sezon teknik direktör Okan Buruk’un ekibine kulübün eski futbolcularından birinin dahil olacağı iddia edildi.
Gazeteci Naci Küçük, 343 YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Okan Buruk’un ekibine Galatasaraylı eski bir oyuncu katılacak. Bu oyuncu Melo değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası söz konusu ismin kim olacağı büyük merak konusu oldu.
Ortaya atılan iddialarda Hasan Şaş, Dries Mertens, Wesley Sneijder ve Ümit Davala isimleri öne çıktı.
Sosyal medyada görüş bildiren taraftarların büyük bölümü ise en güçlü adayın Dries Mertens olduğunu savundu.