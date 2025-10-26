Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz kararı: Göztepe maçında sürpriz

Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında taraftarların protestosuna maruz kalan Barış Alper Yılmaz için kararını verdi. Buruk'un kafasında belirlediği ilk 11 belli oldu.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmek, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesi kayıp yaşamak istemiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bodo/Glimt maçının kadrosunda değişikliğe gidecek. Taraftarların protestosuna maruz kalan Barış Alper Yılmaz'a kulübe yolu gözüktü.
Ntv Spor'da yer alan habere göre, maça çift forvetle çıkması beklenen Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı hamle oyuncusu olarak kullanmayı hedefliyor.
Okan Buruk'un sağ kanatta Leroy Sane, solda Yunus Akgün'e şans vermesi beklenirken, ileri uçta ise Osimhen - Icardi ikilisine formayı vereceği belirtildi.
Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde; Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Icardi, Osimhen.