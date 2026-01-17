Okan Buruk'tan Gaziantep FK maç sonu çarpıcı hakem açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kaybını değerlendirdi. Rakibini tebrik eden Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'ın yönetimine tepki gösterirken transfere dair önemli mesajlar verdi.
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak ikinci devreye puan kaybıyla başladı.
Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı. Buruk'un açıklamaları şöyle;
'Daha çok üretebilirdik'
"Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık."
'Hiçbirinde başarılı olamadık'
"Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık."
'Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi'
"Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi."
'Yanlış kararlar da vardı'
"Maçın böyle bitme nedeni hakem değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor. Yanlış kararlar da vardı, bir an önce gol atalım baskısı... Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmadı."
'İkna etmek süreç alıyor'
"Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor."