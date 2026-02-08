Okan Buruk’tan maç sonu flaş açıklama ‘Olur mu olmaz mı göreceğiz!’

Okan Buruk takımdaki oyuncuların form bulması için hepsini kullanacağını söyledi.

"Bu süreçte iyi oynamak, kazanmak, çok gol atmak mtulu ediyor. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Gelen, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Bugün ilk defa, oyuncu sokarken zorlandım. Oynatmadıklarım da oldu. Çok fazla maç oynayacağız. Cuma, salı, cumartesi, çarşamba, cumartesi gibi görünen bir fikstür var. Tüm oyuncuları kullanacağız."



