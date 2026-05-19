Okan Buruk'un Icardi raporu ortaya çıktı! Şaşırtan ifade

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Mauro Icardi'ydi. Teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli yıldızla ilgili raporu ortaya çıktı.

1 /6 Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezonun planlamalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

2 /6 Cimbom'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de merak konusu olmuş durumda. Aslan'da özellikle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyordu.

3 /6 Ancak Arjantinli santrforun geleceğine dair çarpıcı bir haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Mauro Icardi ile ilgili başkan Dursun Özbek'e sunduğu rapor ortaya çıktı.



4 /6 Takvim'in haberine göre, Buruk'un raporunda Arjantinli yıldız için, "Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü. Gönderilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

5 /6 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise sözleşmesi sona eren Icardi ile ilgili aksiyon almak için beklemede.