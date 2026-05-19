Okan Buruk'un Icardi raporu ortaya çıktı! Şaşırtan ifade

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Mauro Icardi'ydi. Teknik direktör Okan Buruk'un Arjantinli yıldızla ilgili raporu ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezonun planlamalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Cimbom'da takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek isimler de merak konusu olmuş durumda. Aslan'da özellikle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyordu.
Ancak Arjantinli santrforun geleceğine dair çarpıcı bir haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Mauro Icardi ile ilgili başkan Dursun Özbek'e sunduğu rapor ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, Buruk'un raporunda Arjantinli yıldız için, "Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü. Gönderilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise sözleşmesi sona eren Icardi ile ilgili aksiyon almak için beklemede.
Özbek, taraftarın çok sevdiği Arjantinli yıldız ile yeniden anlaşılmaması durumunda taraftar tepkisinden çekiniyor.