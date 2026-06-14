Önce hırsızlık şoku, şimdi de bu! İngiltere milli takımı kampında kırmızı alarm: "Telefonlara ölümcül mesajı düştü"

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak ABD'ye gelen İngiltere Milli Takımı, turnuva tarihinin en şanssız ve aksiyon dolu 24 saatini geride bıraktı. Florida kampının ardından turnuva üssü olan Kansas City'ye ayak basan "Üç Aslanlar", önce idman malzemelerinin çalınmasıyla sarsılmıştı. İngiliz kafilesi bu olayın şokunu atlatamadan, bu kez de gökyüzünden gelen "ölümcül" bir doğal afet tehdidiyle sığınaklara kapanmak zorunda kaldı.

1 /6 Antrenman malzemeleri çalınan İngiltere, bu kez de başka bir şok olayla karşı karşıya kalacak.



2 /6 The Athletic'in haberine göre, İngiliz kafilesine Kansas City bölgesinde yapılan kasırga uyarısı sonrası kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edildi. Yerel saatle 20.00 sularında takım üyelerinin telefonlarına ABD Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından otomatik uyarı mesajları gönderildi.



3 /6 Mesajlarda, "ölümcül" olarak nitelendirilen bir kasırga tehlikesine dikkat çekilirken, pencerelerden uzak durulması ve güvenli binalarda sığınak alınması istendi. Uyarının, saatte yaklaşık 130 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgarlar nedeniyle yapıldığı belirtildi.



4 /6 Turnuva hazırlıklarını Kansas City'de sürdüren İngiltere Milli Takımı'nda alınan önlemlerin, oyuncular ve teknik heyetin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı aktarıldı.



5 /6 Öte yandan İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. İngilizler, Gana ve Panama'nın da yer aldığı grupta üst tura çıkma mücadelesi verecek.

